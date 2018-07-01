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Чемпионат по чтению вслух "Открой рот" пройдет в Тюмени

Общество, 13:04 13 июля 2018

«Открой рот». Фото ИА "Тюменская линия"

Отборочный тур Всероссийского чемпионата по чтению вслух "Открой рот 2018-2019" начнется на Цветном бульваре 14 июля в 16 часов.

Гору книг и памятные сувениры от фестиваля "Сибирская Ипокрена" обещают в подарок организаторы чемпионата "Открой рот". К участию приглашают школьников от 14 до 17 лет.

Участникам предлагают почти экстремальные условия. "Нужно выходить к микрофону, открывать книгу и читать вслух! Какая книга вам попадется, никто не знает, испытайте себя и покажите, кто в Тюмени круче всех читает вслух", - написали организаторы.

Участники литературного баттла выступают без подготовки, никто не знает какой кому достанется текст. Создатель чемпионата - Михаил Фаустов. Он проведет презентацию турнира с тюменцами на Цветном бульваре в 16 часов. А 22 июля чемпионат приедет в Тобольск. Соревнования по красивому чтению проходят в более чем в 110 городах России.

Лина Орлова

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# фестиваль , чтение

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