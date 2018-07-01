Лето продолжается: тюменцев вновь ждут жаркие выходные

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Жаркую безоблачную погоду обещают синоптики в Тюмени в предстоящие выходные 14 и 15 июля.

По данным центра ФОБОС, в субботу, 14 июля в областном центре будет солнечно, столбики термометров поднимутся до 28 градусов.

В воскресенье, 15 июля небо также будет ясным, днем воздух прогреется до плюс 28 градусов.

По-летнему жарким будет и начало следующей рабочей недели. В понедельник, 16 июля потеплеет до плюс 31 градуса. Во вторник, 17 июля ожидается плюс 30 и солнечная погода.

Любовь Голышева