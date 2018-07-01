В Тюмени на победу в конкурсе "Зеленые дворы – зеленый город" претендуют шестнадцать управляющих компаний

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1 тыс. 691 кустарник и 87 деревьев высадили управляющие организации Тюмени в рамках городского экологического конкурса "Зеленые дворы – зеленый город". На победу в конкурсе претендуют 16 организаций, сообщает администрация города.

"Среди управляющих организаций отличились УК "Престиж и К", ТСЖ "III мкр", ТСЖ "III мкр-1" и ТСЖ "МЖК-1", они являются рекордсменами по количеству высаженных деревьев и кустарников. УК "Домово" оригинально оформила во дворе альпийские горки", – отметила ведущий специалист управления по экологии департамента городского хозяйства администрации Тюмени Мария Булдакова.

Специалисты управления по экологии завершили первый из двух этапов обследования дворов, в которых приживаются деревья и кустики.

"Основными критериями конкурса являются количество высаженных насаждений, качество посадочного материала, содержание: прополка, полив. Дополнительные баллы участники могут получить за оригинальность композиций и многообразие видового состава", – добавила Мария Булдакова.

Во дворе дома № 59/2 по улице Харьковской высажено 40 саженцев. Мастер товарищества собственников недвижимости "Минский" Александр Костюченко рассказал, что для полива молодых деревьев воды не жалеет: "Мы впервые участвуем в конкурсе, купили и высадили сирень, барбарис, лиственницы, дубы, голубые ели. Оградили молодые деревья деревянными пирамидками, чтобы их случайно не сломали дети. Когда не было дождей, мы поливали деревья через сутки".

Окончательные итоги конкурса будут подведены 14 сентября, после того как специалисты управления по экологии проведут второе обследование и убедятся, что все саженцы прижились. За победу участники получат садовую технику – она будет полезна озеленителям дворов.

Конкурс "Зеленые дворы – зеленый город" проводит департамент городского хозяйства администрации города с 2016 года. Количество его участников с каждым годом растет, в 2017 году они высадили 104 саженца.