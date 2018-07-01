Великая княгиня Мария Владимировна посетила Тюмень четверть века спустя

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

За последние 25 лет Тюмень преобразилась и стала прекрасным современным городом. Об этом рамках официального визита в областную столицу заявила Ее Императорское Высочество Великая княгиня Мария Владимировна Романова.

"В 90-е годы Тюмень была маленьким провинциальным сероватым городком, как и везде в России в те времена. Сейчас я не узнаю Тюмени, у вас прекрасный современный центр, видно, что город в надежных руках. Приятно ездить по России и видеть, что у людей снова появились улыбки. Желаю вам процветать и дальше", - отметила великая княгиня.

Впервые великая княгиня Мария Владимировна посетила Тюмень 25 лет назад. Временно исполняющий полномочия главы администрации Тюмени Руслан Кухарук подарил гостье фотографии в память о прошлом визите.

"Ровно четверть века назад 13 июля 1993 года вы впервые были в Тюмени. Хотелось бы в память об этом событии подарить фотографии о вашем пребывании 25 лет назад. Приглашаем вас снова посетить Тюмень", - сказал Руслан Кухарук.

Князь Вадим Олегович Лопухин, который сопровождал великую княгиню Марию Владимировну, назвал подарок очень трогательным.

"Остались чудные воспоминания о тех временах, когда императорская семья впервые посещала Россию. Посетить край, который был воротами в Сибирь, для нас было большим счастьем. Я помню и Мария Владимировна и ее мама были в восторге от этих мест, от Тюмени и Тобольска", - отметил он.

В рамках визита в Тюменскую область Ее Императорское Высочество великая княгиня Мария Владимировна посетит Тобольск, где встретится с главой администрации Владимиром Мазуром и митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием. 14 июля делегация побывает на фестивале "Лето в Тобольском кремле".

Любовь Голышева