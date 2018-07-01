16 июля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 14 часов в Едином центре оперативного реагирования города (ул. Первомайская, 20, вход с левого торца здания) начнется пресс-тур для журналистов.

В д. Криводанова Тюменского района в 10 часов начнется туристский фестиваль Тюменской области среди лиц с ограниченными физическими возможностями "Робинзонада 2018".

Этот день в истории:

В 1643 году экспедиция голландского мореплавателя де Фриза открыла о. Сахалин.

В 1918 году в Екатеринбурге в подвале дома Ипатьева расстрелян последний русский царь Николай II и вся его семья.

В 1925 году был совершен первый полет дирижабля "Московский химик-резинщик" конструкции Н.В. Фомина.

В 1896 году первый русский автомобиль был представлен публике на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде.