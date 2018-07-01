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14 июля - события дня

Общество, 18:00 13 июля 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов на Центральной площади (ул. Республики, 52) начнется общий старт экстремального забега "Стальной характер: полумарафон".

В Тюмени в 12 часов на площади Европы начнется детская программа литературного фестиваля "Сибирская Ипокрена".

В Тюмени в 13 часов 30 минут на набережной, в 10 часов в сквере Борцов революции в и 16 часов 30 минут на площади 400-летия Тюмени начнутся лекции литературного фестиваля "Сибирская ипокрена".

В Тюмени в 17 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165 А) начнет работу школа комиксистов.

В Тюмени во Дворце культуры "Нефтяник" пройдет эко-фестиваль "Мятный день", приуроченный к Году экологии.

В Тобольске в 17 часов во дворце Наместника начнется пресс-конференция, посвященная Х юбилейному фестивалю "Лето в Тобольском кремле".

В Ишиме пройдет открытое первенство Тюменской области по велосипедному спорту "Многодневная гонка памяти Героя СССР Л.И. Васильева".

В Абатском районе пройдут праздничные мероприятия, посвященные 95-летию района.

В с. Мальково Тюменского района в 14 часов начнутся праздничные мероприятия, посвященные 395-летию села.

В с. Созоново Тюменского района в 15 часов начнутся праздничные мероприятия, посвященные Дню села.

В с. Успенка Тюменского района в 18 часов начнутся праздничные мероприятия, посвященные 395-летию села.

В п. Голышманово в 11 часов начнется областной национальный казахский праздник "Курултай".

Этот день в истории:

В 1743 году родился Гавриил Романович Державин, русский поэт эпохи Просвещения, представитель классицизма.

В 1867 году в Великобритании Альфред Нобель впервые продемонстрировал динамит.

В 1897 году в России воскресенье объявлено официальным выходным днем.

В 1941 году впервые применили установку "Катюша".

В 1952 году американская компания "Дженерал моторз" объявила, что она начинает устанавливать в машинах первые в мире кондиционеры.

В 1968 году между СССР и США начались коммерческие авиарейсы.

В 1990 году президент СССР Михаил Горбачев подписал указ "О демократизации и развитии телевидения в СССР".

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