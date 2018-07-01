15 июля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 16 часов на уличной площадке молодежного театрального центра "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется презентация Международного фестиваля уличных театров "Сны улиц".

В Тюмени в 17 часов в тюменской "Кибер арене" (пр. Геологоразведчиков, 12а/1) начнется финал городской лиги по киберфутболу "Cyberia Sports league Fifa 2018".

В Тобольске в 14 часов в Аптекарском саду начнется парк-фестиваль "Клевер".

В Тобольске в 14 часов в мультицентре "Моя территория" начнется образовательная программа для гидов Тобольска.

В Ишиме пройдет открытое первенство Тюменской области по велосипедному спорту "Многодневная гонка памяти Героя СССР Л.И. Васильева".

Этот день в истории:

В 1240 году Александр Невский с войском атаковал военный лагерь шведов на Неве и нанес им полное поражение (Невская битва).

В 1606 году родился Рембрандт Харменс ван Рейн, знаменитый голландский художник.

В 1784 году первый дирижабль с баллонетом совершил первый полет, оказавшийся не очень успешным: экипажу пришлось прорезать оболочку, чтобы уменьшить ставшее опасно высоким давление газа.

В 1869 году в Париже Ипполит Мега-Мурье запатентовал маргарин для нужд Военно-морского флота.

В 1923 году СССР объявил об образовании государственной авиакомпании "Аэрофлот".

В 1965 году конгресс США принял закон, требующий печатать на сигаретных пачках предупреждение о вреде курения для здоровья.

В 2002 году курс евро в ходе торгов сравнялся с курсом доллара (1,0018 доллара за евро).

В 2006 году основан сервис микроблогинга Twitter.