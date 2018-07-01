Инна Куликова оценила реализацию пилотного федерального проекта в поликлиниках Тюмени

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Реализацию приоритетного федерального проекта "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в тюменских поликлиниках №1 и №3 проконтролировала директор регионального департамента здравоохранения Инна Куликова.

Вместе со специалистами созданных в поликлиниках рабочих групп руководители отрасли обсудили ход внедрения проекта. Ознакомившись с организацией работы, Инна Куликова отметила высокий уровень вовлеченности в проект и уровень организации проектных команд в медицинских организациях.

"Вдумчивый подход, без ложного формализма, заинтересованность всех сотрудников поликлиник в достижении успеха – вот основные условия для его реализации. Большей эффективности мероприятий, безусловно, способствует и активное привлечение к делу пациентов. Не стоит забывать,что важно не только вовремя и качественно оказывать медицинскую помощь, но формировать доброжелательные эмоции от посещения поликлиник", - подчеркнула директор регионального департамента

Тюменская область вошла в состав регионов-участников проекта создания новой модели первичной медико-санитарной помощи в январе 2018 год, что стало продолжением пилотного проекта "Бережливая поликлиника". В текущем году в проект включены 15 медицинских организаций региона, 26 структурных подразделений. Проект нацелен на снижение потерь времени для пациентов, создание доброжелательной среды во поликлиниках, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.