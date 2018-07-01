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"Аббатство Даунтон" продолжит полнометражный фильм

Общество, 15:29 14 июля 2018

Фото https://www.kinopoisk.ru/

Студии Focus Features и Carnival Films объявили о съемках фильма — продолжения сериала "Аббатство Даунтон", сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Deadline.

Съемки картины должны начаться этим летом. В них будут участвовать многие из актеров, снимавшиеся и в сериале — в частности, Мэгги Смит, Мишель Докери, Хью Бонневиль.

Писатель Джулиан Феллоус уже создал сценарий нового "Аббатства Даунтон" и станет продюсером ленты. Детали сюжета пока неизвестны.

Сериал "Аббатство Даунтон" рассказывал о жизни состоятельной семьи Кроули и их слуг в течение шести сезонов. Костюмная драма, разворачивающаяся в пост-эдвардианскую эпоху, заработала три "Золотых глобуса", пятнадцать праймтаймовых "Эмми" и спецприз BAFTA.

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