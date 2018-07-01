Тюменское село Червишево готовится к 370-летию

фото: управление информационной политики Тюменского района фото: управление информационной политики Тюменского района

Село Червишево готовится к юбилей. В 2018 году этому сельскому поселению исполняется 370 лет.

"Сейчас Червишево одно из самых быстрорастущих сел Тюменского района, - говорит создатель червишевской обсерватории Владимир Куракин. - Многие тюменцы строятся в нашем муниципальном образовании, поэтому число жителей прибавляется. У нас есть, где с пользой провести время: спортивный центр "Жемчужина Сибири" позволяет заняться активным отдыхом, посмотреть на звезды можно в нашей старой башне, а отдохнуть в детских лагерях и санаториях. Ко дню села планируем высадить аллею лип и памятный знак "Люблю Червишево". Так что уверен, наш праздник выйдет на славу.

Напомним, в год 95-летия Тюменского района свои юбилеи отмечают и отдельные села района. Праздничные торжества уже прошли в Горьковке и Мальково. 395 лет исполняется Каменке, 420 лет Ембаево, 325 лет селу Богандинское.