Тюменцы могут заказать уникальную игрушку по рисунку своего ребенка - деньги пойдут на помощь животным

фото: группа «Кошкин дом» фото: группа «Кошкин дом»

Ялуторовские зоозащитники шьют игрушки по рисункам детей. Все вырученные от продажи игрушек средства будут направлены на лечение и стерилизацию бездомных кошек. Как рассказала зоозащитник Юлианна Метелица, автор идеии - ее дочка.

"Идею подсказала моя дочка Алиса, которая нарисовала забавного "монстрика"-лисичку и попросила меня сшить такую игрушку. Я сшила, и поняла, что идея хорошая, ведь наверняка не только моя дочь хочет играть игрушкой, которую она сама и придумала. Поэтому теперь группа "Кошкин дом", которую я веду во Вконтакте, объявила о начале акции: шьём игрушки по детским рисункам, а деньги направляем на лекарства и медицинские услуги для наших подопечных, - отметила она.

Впрочем, как заверила девушка, оплатить работу по изготовлению игрушки можно будет и кормом на определенную сумму, ведь много его никогда не бывает: сейчас под опекой Юлианны и ее волонтеров 9 кошек и одна собака. Часть животных живет на домашней передержке, часть – на уличной, но каждое получает должный уход: питание, лечение, общение, грумминг.

"Собаки, конечно, не моя "тема", я занимаюсь обычно только кошками, но если другому животному нужна помощь – я никогда не брошу его, - объясняет девушка появление в "Кошкином доме" пса.

Кроме собаки, в "послужном списке" у зоозащитницы есть и птенчик. А уж сколько кошек всех возрастов и состояния здоровья прошло через руки девушки за 4 года существования группы – не счесть! Да она и не ставит перед собой задачу сосчитать.

"Я забочусь о животных так же, как о своем ребенке: не хвастаясь. Накормила-напоила, вылечила – пристроила", - пояснила Юлианна.

Шить игрушки Юлианна планирует не одна. В команде у зоозащитницы – две профессиональные швеи, которые будут ей помогать.

"Я буду делать заготовки, а мои помощницы – прошивать их на машинках. Останется только набить игрушки и пришить декоративные элементы. Например, у самой первой игрушки – лисички – таким элементом стала мордочка, слепленная из полимерной глины", - уточнила мастерица.

Каждая игрушка, по задумке девушки, будет "антистресс": внутри, помимо холлофайбера, будут содержаться зерна риса, поэтому игрушку будет приятно не только держать, но и мять в руках. На изготовление каждого экземпляр потребуется не более 4 дней.

Как пишет "Тюменская область сегодня", подробности о благотворительной акции можно узнать по телефону 8 992 310 17 12, либо в группе "Кошкин дом" в социальной сети Вконтакте.