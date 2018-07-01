Тюмень готовится к фестивалю #ПАПАТУТ

фото официальной группы проекта #ПАПАТУТ фото официальной группы проекта #ПАПАТУТ

Лучшего отца Тюмени выявят после трех конкурсов. Победитель получит звание "Папа года". К участие приглашаются семьи с детьми.

Практические и теоретические задания от организаторов принесут участникам баллы. Победит семья с наибольшим количеством баллов. Конкурсантов будут ждать самые разные виды активностей: тренировка по кудо, мастер-класс по векторной графике и лазерной резке, мастер-класс по созданию брелоков из фетра. А еще тренировка по тайскому боксу, занятие по вокалу и даже семейная вечеринка. Подробнее о времени и месте проведения каждого мастер-класса можно узнать на странице проекта.

Кроме того, офлайн-конкурс продолжится и в августе – в последний месяц лета для пап и их детей планируются интеллектуальные игры, мастер-классы по сладостям и многое другое, пишет "Мой портал".

Еще одно направление премии – онлайн-конкурс "Мой папа самый медийный". Организаторы обещают отслеживать аккаунты пап в социальных сетях. По собственным критериям жюри выберет победителя.

И третий финальный конкурс – определение победителя номинации "Мой папа самый популярный" путем народного голосования. После того, как будут определены участники, на сайте проекта откроется голосование за пап. Победит тот, кто наберет больше всего голосов.

Заявки на участие в премии можно подать на странице TMN-ID. Также для участников предусмотрены дополнительные номинации: "Мой папа самый спортивный"; "Мой папа самый творческий"; "Мой папа - мастер на все руки"; "Мой папа самый умный"; "Мой папа - кулинар".