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Информация обо всех семейных мероприятиях доступна на сайте БазаГероев72

Общество, 19:32 14 июля 2018

фото: «База Героев»

Сайт БазаГероев72.рф начинает работать 15 июля. На этом информационном ресурсе будет собрана информация обо всех семейных мероприятиях Тюменской области.

Онлайн-платформа познакомит пользователей с актуальными событиями региона, где можно провести время со своими семьями. Инициатором создания сайта выступил Центр семейных и молодежных инициатив "База Героев". В этом году их проект "Крепче стали" выиграл самый крупный грант конкурса "Моя идея" в размере 500 тыс. рублей и получил грантовую поддержку на форуме "Утро".

"Среди организаторов семейных мероприятий, в том числе событийных и туристических фестивалей, есть потребность в продвижении в интернете. В будущем мы планируем разместить на сайте информацию об организациях, заинтересованных в поддержке семейных проектов. Таким образом наша платформа облегчит для них поиск партнеров", — рассказал руководитель проекта "Крепче стали" Николай Петренко.

Сейчас сайт работает в тестовом режиме. На онлайн-платформе любой желающий может разместить информацию о своей инициативе абсолютно бесплатно, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

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