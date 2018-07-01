В МСЧ "Нефтяник" открылся высокотехнологичный учебный центр для врачей

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12 суперсовременных операционных, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, включая две интегрированные операционные с системой телемедицины KarlStorz OR-1 и EndoalfaOlympys, эндоскопические операционные, а также робот-хирург DaVinciSi - в полном распоряжении студентов учебного центра, открывшегося на базе тюменской клиники "Нефтяник".

В этой клинике по программам дополнительного профессионального образования и повышения квалификации обучаются не только российские медики, но и их коллеги из зарубежья. Одними из первых с просьбой об организации обучения обратились к тюменцам медики из Казахстана, во время своего визита познакомившись с практикой обучения на базе клиники студентов девяти кафедр Тюменского государственного медицинского университета и подготовкой районных врачей и фельдшеров.

"Наша клиника является базой для апробации мировых инновационных технологий, которые только заходят сейчас на пространство России. К примеру, мы первыми в Европе и первые в мире применили фьюжн-навигацию при хирургии гортани с очень хорошим результатом по восстановлению просвета дыхательных путей пациента. Таким примером также являются лазерные технологии, которые мы активно внедряем в урологию, ЛОР-хирургию и гинекологию. Открытие такого учебного центра крайне важно для развития региональной системы здравоохранения. Это внедрение общемировой практики. Здесь для врачей со всех регионов России и стран ближнего зарубежья появляется уникальная возможность практического обучения, - отметил главный врач медико-санитарной части "Нефтяник" Иван Борисович Попов. -

Он также рассказал, что в учебном центре ведут обучение лучшие специалисты клиники, а также лекторы международного уровня из России (НИИ им. Вишневского, Всероссийский центр хирургии, клиниками Казани, Екатеринбурга и Омска) и Европы.

На достигнутом тюменцы останавливаться не собираются. В планах учебного центра развернуть еще девять современных учебных комнат, оборудованных телекоммуникационным оборудованием, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".