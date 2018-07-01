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Тюменский центр помощи бездомным "Милосердие" готов внедрять новые проекты

Общество, 08:24 15 июля 2018

АНО ЦРСП ТО "Милосердие"

Цикл психологических тренингов "Ключевые навыки и установки в работе с проживающими в организациях социального обслуживания" состоялся в тюменском центре помощи бездомным "Милосердие".

Напомним, что ежедневно работникам центра приходится сталкиваться с людьми, освободившимися из мест заключения, с бездомными, у которых утрачены навыки социального общения. Находить с ними общий язык бывает очень трудно. Большие эмоциональные нагрузки приводят к профессиональному выгоранию сотрудников, чтобы это предотвратить директор центра Андрей Якунин и пригласил к сотрудничеству специалиста в области психологии. Тренер показал, как общаться с подопечными, чтобы они не только понимали требования сотрудников центра, но и стремились осознанно выполнять все правила распорядка.

Надо сказать, что участники показали, что уже многими навыками владеют, однако с искренней благодарностью приняли корректировки и готовы немедленно воплотить их в жизнь.

"Было отрадно замечать, как меняются установки обучающихся, как они схватывают все на лету, стремятся узнать новое. И я в свою очередь почерпнул из этих занятий много нового", - признается Ярослав Панькив.

Как сообщает "Мегатюмень", в планах центра "Милосердие" в ближайшее время организовать тренинги для лиц, освободившихся из заключения. Их научат правильно выходить из конфликтов, мирно общаться с семьей и членами коллектива, ценить труд, бережно обращаться с финансами. Тренеры научат их и другим необходимым в жизни навыкам.

Занятия пройдут в рамках проекта "Шаг в новую жизнь", победившего в конкурсе грантов Президента РФ. В центре готовы к реализации еще много проектов, которые сделают жизнь бездомных лучше, достойнее. Для их реализации некоммерческой организации пока не хватает средств. "Просим всех неравнодушных людей откликнуться и помочь нам", - призывает Андрей Якунин.

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