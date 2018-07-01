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Завод "Стеклотех" выпустил новую бутылку

Экономика, 09:32 15 июля 2018

Фото www.stekloteh.com

Новая бутылка от тюменского "Стеклотеха" отправится в Челябинск. На заводе приступили к выпуску новой продукции. Здесь освоили производство бутылки с ручкой.

"Подобного опыта у нас еще не было, - говорит генеральный директор завода Елена Острягина. - У заказчика из Челябинской области были достаточно жесткие требования. В результате получилась фигурная литровая бутылка из прозрачного стекла с ручкой. Наши специалисты вновь показали свой высокий класс. Любой опыт создания нового обогащает и сейчас мы точно знаем, что можем выполнять подобные заказы".

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