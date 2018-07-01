Совместная тренировка по крав-маге пройдет для тюменских подростков и их наставников

фото: ШАНС | Сделай шаг вперед | Тюмень фото: ШАНС | Сделай шаг вперед | Тюмень

В Тюмени для участников социального проекта "Шанс" пройдет совместная тренировка по крав-маге "Основы безопасности и самозащиты". Июльский спортивный интенсив проведет Алексей Макаров.

На занятии подростки и наставники не только овладеют базовыми приемами ближнего боя, которые помогут выйти из критических ситуаций, но и пройдут определенную психологическую подготовку. Тренер объяснят, почему важно уметь адекватно оценивать сложившуюся обстановку и как не впадать в паническое состояние перед лицом опасности. Кроме того, Алексей покажет, как в реальных условиях работают методики крав-маги, и вместе с участниками отработает их на практике.

"Знание базовых способов защиты и умение избегать неприятностей — поможет не опасаться как за свою жизнь, так и за здоровье близких. Мы хотим научить наших воспитанников защищать себя и свои интересы, но делать это правильно, не переходить за грань дозволенного", — отметила руководитель социального проекта "Шанс" Любовь Бровко.

Напомним, что социальный проект "Шанс" проходит в Тюмени в третий раз. В 2018 году проект "Шанс" реализуется с спользованием средств, предоставленных Фондом президентских грантов, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".