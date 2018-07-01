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Лучших экспортеров Тюменской области выберут в сентябре

Экономика, 14:14 15 июля 2018

russian-chinese.com

Прием заявок на участие в конкурсе "Лучший экспортер Тюменской области - 2018" продолжится до 15 сентября.

Как сообщили в Торгово-промышленной палате Тюменской области, к участию в конкурсе приглашаются предприятия малого и среднего бизнеса, имеющих высокие достижения в экспортной деятельности за последние три года или впервые ставшими экспортерами в 2017 году.

Конкурс проводится в четырех номинациях: "Малый бизнес", "Средний бизнес", "Хайтек" и "Прорыв года".

Как пишет "Вслух.ру", победителей в каждой номинации ждут призы от партнеров конкурса: скидка на услуги международной сертификации от центра "Гортест Урал" в Екатеринбурге; размещение рекламы в журнале "Эксперт-Урал"; обучение на курсе одного из направлений ВЭД в Тюменском индустриальном университете.

Заявки необходимо направить в Центр поддержки экспорта на электронную почту.

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