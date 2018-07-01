Набор в Школу программирования стартовал в Тюмени

Стартовал набор в Школу программирования, открытую при Тюменском технопарке. Новый курс будет посвящен языку JavaScript. Курс рассчитан на специалистов начального уровня.

Как сообщили "Вслух.ру" в технопарке, занятия будут проходить в вечернее время дважды в неделю, по понедельникам и четвергам, начиная с 30 июля. После окончания трехмесячного курса выпускники получат сертификаты.

"Программа курса составлена так, чтобы с одной стороны дать базовое понимание того или иного языка программирования, а с другой стороны подготовить кадры для решения задач конкретного бизнеса", - рассказал куратор Школы программирования Алексей Томилов. Попасть в группу можно, успешно пройдя онлайн-тест.

Итоги отбора подведут 27 июля. Узнать подробнее о ближайших курсах и оставить заявку на обучение можно на сайте codetmn.ru.