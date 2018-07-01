Региональный форум "серебряных" добровольцев пройдет в конце года

фото: Благотворительный фонд "СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ" фото: Благотворительный фонд "СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ"

Практические семинары, лучшие практики представят во время регионального форума "серебряных" добровольцев. Мероприятие состоится в конце 2018 года, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Напомним, что Тюменская область стала одним из пяти пилотных регионов по реализации "дорожной карты" "Развитие добровольчества среди граждан старшего возраста на период до 2020 года".

Сегодня число волонтеров "золотого возраста" в регионе превышает три тысячи человек. Первые специализированные группы пожилых волонтеров в регионе появились в 2014 году. В 2016 году Областной геронтологический центр вместе с Тюменским региональным благотворительным фондом "Старшее поколение" создали Областную школу волонтерского мастерства для старшего поколения "Года, несущие радость!". В Школе волонтеров слушателей по специальной программе обучают навыкам эффективного взаимодействия, психологической поддержки. В 2017 году ее филиалы организованы во всех муниципальных образованиях области а численность волонтеров старшего поколения превысила три тысячи человек.

Кроме традиционных видов помощи тюменские волонтеры старшего поколения развивают инновационные направления добровольческой деятельности по проведению просветительских, профилактических акций, в частности, обучают сверстников пользованию интернет-ресурсами, навыкам личной безопасности.

Наиболее успешными стали отряд "Имиджа и стилистики 55+", "Компьютерный мобильный WEBотряд волонтеров 55+", отряд мудрых спорторганизаторов "Спортивные соседи", отряд "Мудрый цветовод".