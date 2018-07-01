17 июля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Агротехнологическом институте ГАУ Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 18, актовый зал) пройдут VIII Сибирские агрохимические Прянишниковские чтения.

В Тюмени в 11 часов в детском психоневрологическом доме-интернате (Тюменский район, 296 км Федеральной автомобильной дороги "Екатеринбург - Тюмень") начнется открытие кабинета функциональной диагностики эпилепсии. В 11 часов 40 минут начнется пресс-подход с участием замгубернатора Тюменской области, директора департамента социального развития Ольги Кузнечевских, главврача Федерального центра нейрохирургии Альберта Суфианова.

В Тюмени в 11 часов в большом зале городской администрации (ул. Первомайская, 20) начнется "круглый стол" по вопросам профилактики несчастных случаев – выпадения малолетних детей из окон многоэтажек.

В Тюмени в 15 часов в пресс-центре Тюменской областной научной библиотеки им. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59, 2 этаж) начнется заседание пресс-клуба "НЕФОРМАТ", "Апартаменты как новый продукт на рынке Тюмени".

В п. Винзили в 10 часов в Винзилинской библиотеке (ул Гагарина, 7/1) начнется открытие выставки миниатюрных автомобилей из личной коллекции доктора исторических наук, профессора ТюмГУ Александра Павловича Яркова.

В д. Криводанова пройдет туристский фестиваль Тюменской области среди лиц с ограниченными физическими возможностями "Робинзонада 2018".

В Ишиме в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Артиллерийская, 23) начнется пресс-конференция "Соблюдение трудовых прав в Ишиме и Ишимском районе. Выплата заработной платы".

Этот день в истории:

В 1775 году в США открыт первый в мире военный госпиталь.

В 1918 году протяженность Западного фронта достигла рекордной для Первой мировой войны длины — 856 км.

В 1942 году началась Сталинградская битва.

В 1962 – советская атомная подводная лодка "Ленинский комсомол" впервые в истории подводного флота достигла Северного полюса.

В 1964 году поселок Нефтеюганск Сургутского района получил статус рабочего поселка, с 16 октября 1967 года - город окружного подчинения.