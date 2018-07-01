Семьдесят семь регионов России одобрили изменения в пенсионном законодательстве

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Отзывы на правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство поступили из 77 регионов России, среди них отрицательных нет. Об этом заявил глава профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает "Интерфакс".

Он уточнил, что были отзывы, содержащие определенные предложения по реализации изменений в пенсионном законодательстве. При этом в комитет поступили консолидированные отзывы от более чем 50% российских регионов, сообщил председатель комитета Госдумы.

"Консолидированной позиция региона считается тогда, когда ее высказывают и высший исполнительный орган, и высший законодательный органы власти субъекта РФ", - сказал Нилов.

Комментируя информацию, парламентарий, отметил, что, являясь главой комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, занимает "противоположную позицию, не поддерживая законопроект".

По словам Нилова, отзывы по данной инициативе "до сих пор продолжают поступать в комитет, так как крайний срок их подачи - 17 июля".

Пенсионная реформа

Правительственный проект закона, предусматривающий изменения в пенсионной системе России, в том числе по повышению пенсионного возраста, внесен в Госдуму 16 июня.

Реализация предлагаемых в нем мер позволит создать условия для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям, в том числе с учетом увеличения продолжительности жизни, а также - для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В ней также подробно излагаются доводы правительства за повышение планки выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно.

Первый аргумент - старение населения: так, согласно записке, к 2025 году число пенсионеров почти полностью сравняется с числом работающих по найму (соотношение будет равняться 1,04; сейчас показатель равен 1,12). В таких условиях цель по росту пенсии до 2,5-3 прожиточных минимумов "недостижима", указывают авторы документа.

Второй аргумент - то, что нынешняя планка пенсионного возраста была установлена в 1928 году, и значила возраст утраты трудоспособности "в условиях общества индустриального типа - рабочие, занятые в промышленной сфере". К концу XX века, отмечается в пояснительной записке, экономика изменилась и "произошел переход от индустриального общества к постиндустриальному", что ознаменовало рост числа служащих и работников сферы услуг, которые могут работать дольше.

Третий аргумент - продолжительность жизни. Согласно приведенным в записке данным, в 1928 году продолжительность жизни в европейской части РСФСР составляла 43 года, а согласно современным данным, по заявлению вице-премьера Ольги Голодец в конце марта, она составляет в среднем по России 72,7 года (Голодец тогда указывала на "невероятный" разброс этого показателя в регионах, от 64 до 80 лет).

Авторы пояснительной записки подчеркивают, что пенсионеры в первые годы пенсии обычно продолжают работать, и "граждане от 60 до 64 лет - это достаточно активные в экономическом и социальном плане люди, продолжающие осуществлять трудовую деятельность". Согласно документу, работает каждый третий россиянин пенсионного возраста (30%).

Сближение пенсионного возраста мужчин и женщин объясняется, в частности, "необходимостью обеспечения гендерного равенства", "изменением статуса женщины в обществе" и задачей повысить пенсии женщинам.

Олимпийская чемпионка по биатлону Луиза Носкова на круглом столе "Пенсионный маневр: обсудим по существу вместе", который прошел в Тюмени, поддержала совершенствование пенсионной системы. Она отметила, что в регионе достаточно много активных, ведущих здоровый образ жизни людей, кому за 60 лет. "В нашей области действуют комплексные программы, которые направлены на здоровьесбережение, еще 5 лет назад такого не было. Сейчас люди следят за своим здоровьем, стараются питаться правильно, регулярно занимаются спортом. Естественно, это отражается на увеличении продолжительности жизни", — сказала она.

Луиза Носкова считает, что работа не только мотивирует на то, чтобы выглядеть хорошо, но и дает общение, которого часто не хватает. "Появляются и клубы по интересам, и секции по скандинавской ходьбе, плаванию, игровым видам спорта. Я хочу нацелить ваше внимание на то, чтобы комплексные программы и дальше развивались и имели поддержку", — подытожила она.