18 июля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов начнется выездное заседание общественного совета при департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Автобус для СМИ выезжает в 9 часов 20 минут от парковки тюменского технопарка (ул. Республики, 142).

В Тюмени в 10 часов в Networking cafe (ул. Республики, 142, площадь у технопарка) начнется мастер-класс Юлии Защихиной "Построение бизнес-процессов" в рамках программы "Ты – предприниматель".

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция, посвященная празднованию 432-летия Тюмени.

В Тюмени в 12 часов в музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется открытая образовательная программа проекта "Снять за 72".

В Тюмени в 13 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142, международный конгресс-холл) начнется XXVIII конференция Тюменского регионального отделения всероссийской политической партии "Единая Россия".

В Тюмени в 18 часов 30 минут в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется мастер-класс по векторной графике и лазерной резке для участников премии "Папа года".

В Тюмени в ГАУ Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 18, Агротехнологический институт) пройдут VIII Сибирские агрохимические Прянишниковские чтения.

Этот день в истории:

В 1870 году в России издан циркуляр о мерах предупреждения забастовок, губернаторы получили разрешение высылать зачинщиков в отдаленные губернии.

В 1872 году в Великобритании впервые проведена процедура тайного голосования при выборах в парламент.

В 1925 году в СССР произведен первый полет на сферическом аэростате с научными целями.

В 1932 году родился русский советский поэт Евгений Евтушенко.

В 1942 году по дну Ладожского озера проложен трубопровод для подачи топлива в осажденный Ленинград.

В 1954 году постановлением Совета Министров СССР введено совместное обучение в школах Москвы, Ленинграда и других городов. До этого школы делились на мужские и женские.