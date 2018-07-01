19 июля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в специальной библиотеке для слепых (ул. Холодильная, 84) начнется познавательная программа "Русские фамилии: история, значение, происхождение".

В Тюмени в 10 часов в центре занятости населения Тюмени и Тюменского района начнется ярмарка вакансий рабочих мест.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция заместителя начальника ФГКУ "УВО ВНГ России по Тюменской области", полковника полиции Алексея Чертушкина "Оказание услуг юридическим и физическим лицам по охране объектов, квартир и имущества граждан".

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, 5 этаж) начнется открытие выставки фотографа Андрея Попова "Свой взгляд".

В Тюмени в 12 часов в областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59, конференц-зал, 1 этаж) начнется встреча участников клуба "БиблиоМуза".

В Тюмени в 16 часов 30 минут в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165А) начнется финал летней Тюменской городской школы КВН.

В Тюмени в ГАУ Северного Зауралья пройдут VIII Сибирские агрохимические Прянишниковские чтения.

Этот день в истории:

1814 - английский мореплаватель Мэтью Флайндерз впервые назвал зеленый континент Австралией.

1905 - в Российской империи начата разработка проекта российской Конституции.

1918 - в РСФСР вступила в действие первая советская Конституция.

1920 - в России создана чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности.

1924 - вышел первый номер "Красный спорт", затем переименованный в "Советский спорт".

1946 - прошла первая кинопроба Мэрилин Монро, в результате которой она заключила контракт с киностудией 20th Century Fox.

1952 - президент Финляндии Юхо Паасикиви открыл в Хельсинки XV Олимпийские игры, в которых впервые приняли участие советские спортсмены.

1980 - в Москве открылись XX Олимпийские игры.

2003 - первая в мире операция по пересадке языка прошла успешно.