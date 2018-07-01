20 июля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция председателя Общественного совета при департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Игоря Уракова "О работе Общественного совета при департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области".

В Тюмени состоится круглый стол "Топ инвестиционных проектов Тюменской области, развивающих экономику региона".

В Тюмени в 16 часов на Центральной площади начнутся соревнования гонщиков на самокатах и гироскутерах IUT Racing.

В Тюмени в 19 часов на набережной р. Тура рядом с мостом Влюбленных начнется выступление Тюменского филармонического оркестра под руководством заслуженного деятеля искусств Евгения Шестакова.

В Тюмени в 18 часов 30 минут в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется семейная вечеринка для жителей Тюмени в стиле 80-х.

В Тюмени в ГАУ Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 18) пройдут VIII Сибирские агрохимические Прянишниковские чтения.

В с. Сладково пройдет ярмарка рабочих мест для выпускников образовательных учреждений.

В Омутинском районе в 11 часов в Шабановской роще начнется фестиваль семейных ценностей "Корни".

Этот день в истории:

В 1534 году в Кембридже зарегистрировано первое в мире издательство.

В 1882 году состоялся первый пробный полет самолета А.Ф. Можайского.

В 1924 году в Париже основана Международная шахматная федерация - FIDE. Отмечается как Международный день шахмат.

В 1969 году "Аполлон-11" совершил первую в истории пилотируемую посадку на Луну.

В 1976 году проведены первые исследования на поверхности Марса.

В 1987 году Пол Маккартни приступил к записи нового альбома "Снова в СССР", который был выпущен только в Советском Союзе.

В 1994 году на базе Гуманитарной академии ВС РФ и Военной академии экономики, финансов и права ВС РФ создан Военный университет Вооруженных сил Российской Федерации.