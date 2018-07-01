Шесть тысяч больничных в электронном виде выдано в Тюменской области

www.ealingrental.co.uk www.ealingrental.co.uk

В Тюменской области выдано 6 тыс. больничных в электронном виде. Всего в России выдано электронных листков нетрудоспособности более 1,5 млн, сообщает Тюменское региональное отделение фонда социального страхования.

Из 116 медицинских организаций Тюменской области фактически электронные листы нетрудоспособности выдают 32 государственных и муниципальных медорганизации, 6 федеральных и ведомственных, и 9 частных медклиник. Лидерами по выдаче онлайн документов остаются 5 и 6 поликлиники города Тюмени. Также к ним присоединились поликлиника № 14 города Тюмени и Областная больница № 3 города Тобольска. В основном, в электронном виде листок нетрудоспособности оформляют работники государственных и муниципальных предприятий.

Фактически принимают у своих работников электронные "больничные" только 203 предприятий Тюмени, хотя свою готовность об электронном взаимодействии с Фондом социального страхования подтвердили более 20 тыс. работодателей региона.

Начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования Ирина Белоносова пояснила, что граждане по привычке отдают предпочтения бумажным носителям.

" У человека есть выбор: оформить листок нетрудоспособности в бумажном или электронном виде. И конечно, по-старинке, выбор падает на бумажный, нововведения пока пугают и стереотип "без бумажки, ты букашка" еще живет в подсознании наших людей. Во вторых, медицинские организации и страхователи – работодатели. Первые забывают предложить оформить электронный больничный", вторые не готовы принимать и в дальнейшем обрабатывать такие документы, чтобы в дальнейшем выплатить по нему пособие. Подчеркиваю, что электронный листок нетрудоспособности имеет такую же юридическую силу, как и бумажный вариант, соответственно пособия рассчитываются и выплачиваются также", - пояснила она.

По ее мнению, ситуация кардинально поменяется тогда, когда регион перейдет на прямые выплаты через Фонд, минуя работодателя.

Напомним, 1 июля 2018 года исполнился год, как в России наряду с бумажным листком нетрудоспособности, введен новый формат в электронном виде.