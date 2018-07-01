22 июля - события дня

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов 30 минут в детском центре "Серебряный бор" (9 км Салаирского тракта) начнется онлайн-концерт, подготовленный детьми и педагогами для родителей.

В Тюмени в Центре дзюдо (ул. Валерии Гнаровской, 1) стартует первенство России по боксу среди юношей 15-16 лет, памяти полковника полиции Сергея Гриценко.

В Заводоуковске в 15 часов 30 минут начнутся соревнования в рамках Кубка Тюменской области по биатлону (юноши, девушки 15-16 лет) 1 этап.

В с. Каменское (42 км автомобильной дороги Тюмень - Каменка) в 16 часов 30 минут начнется закрытие соревнований на Кубок Тюменской области по рыболовному спорту.

44 школьника из Бурятии посетят Тюмень и Тобольск в рамках национальной программы развития детского туризма "Моя Россия".

В Омутинском районе пройдет фестиваль семейных ценностей "Корни".

Этот день в истории:

В 1881 году в Нижнем Новгороде открыта первая телефонная сеть в Российской империи.

В 1910 году при пожаре в Ясной Поляне уничтожены рукописи Льва Толстого.

В 1941 году начался первый авианалет германских люфтваффе на Москву.

В 1951 году родился Олег Газманов, российский эстрадный певец, поэт и композитор.

В 1958 году умер Михаил Зощенко, русский писатель.

В 1961 году родилась Ирина Розанова, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ, народная артистка России.

В 1959 году состоялся первый полет самолета "Ан-10".

В 1995 году американские астрономы Ален Хейл и Томас Бопп обнаружили новую комету.

В 2011 году произошли теракты в Норвегии. В результате взрыва в Осло около здания норвежского правительства восемь человек погибли, десятки ранены. В результате нападения Брейвика на молодежный лагерь на острове Утёйа погибли 68 и десятки получили ранения.