21 июля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В преддверии празднования Дня города тюменцы выйдут на субботник.

В Тюмени с 9 до 15 часов в поликлиниках города, а также в ОКБ № 2 пройдет акция "Доктор с вами: обследуйтесь на онкологию".

В Тюмени в 11 часов в музейном комплексе им. Словцова начнется мастер-класс из серии "Традиционные народные куклы". Кукла-оберег "Двойная прибыль".

В Тюмени в 13 часов в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района начнется "День семьи" .

В Тюменском районе в с. Каменка в 10 часов начнется Кубок Тюменской области по рыболовному спорту.

В с. Сингуль (Ялуторовский район) в 11 часов начнется "Сингульский пробег – 2018" вокруг озера.

В Омутинском районе в 11 часов начнется фестиваль "Корни".

В Заводоуковске в 12 часов начнется Кубок Тюменской области по биатлону (юноши, девушки 15-16 лет) 1 этап.

Тобольск посетят 44 школьника из Бурятии в рамках национальной программы развития детского туризма "Моя Россия".

Этот день в истории:

В 356 году до н. э. грек Герострат, чтобы обессмертить свое имя, сжег храм Артемиды Эфесской.

В 1904 году завершено строительство Великой Сибирской магистрали, длившееся 13 лет. Официальное открытие железной дороги состоялось 1 января 1905 года.

В 1906 году Петр Столыпин назначен главой правительства России.

В 1969 году американские астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин в рамках полета Apollo 11 вышли на поверхность Луны.

В 2007 году издана седьмая книга о Гарри Поттере "Гарри Поттер и Дары Смерти" на английском языке.

В 2010 году совершена диверсия на Баксанской ГЭС (Кабардино-Балкария, Россия). Повреждены два гидрогенератора, два охранника погибли.

В 2011 году завершился последний полет шаттла "Атлантис". Официально закрыта космическая программа "Спейс шаттл".