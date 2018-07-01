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Продолжается прием заявок на участие в проекте "Каникулы РДШ"

Общество, 13:51 21 июля 2018

архивное фото: Космос | Молодежный театральный центр

Школьникам Тюменской области предлагают рассказать о своих каникулах - проект "Каникулы РДШ" продолжается.

Ребятам предстоит выполнять конкурсные задания, за которые им будут начисляться баллы, общая сумма которых и станет решающей при подведении итогов. Организаторы проекта предлагают школьникам темы, на которые можно написать или снять блог. Формат блога участники выбирают сами. Свою работу нужно будет опубликовать в социальных сетях, а также на сайте, не забыв поставитьхэштег#КаникулыРДШ.

В течение лета ребятам предстоит выполнить 30 заданий– они регулярно появляются на странице проекта. Ознакомиться с условиями конкурса можно на странице проекта "Каникулы РДШ".

По итогам лета мэдиаэксперты проекта назовут имена десяти самых лучших блогеров, пишет "Мой портал".

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