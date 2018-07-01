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Тюменец стал финалистом всероссийского конкурса молодежных проектов

Общество, 11:08 21 июля 2018

Фото организаторов форума "Таврида"

Проект "Ермаковы игры" тюменца Николая Мельникова вышел в финал всероссийского конкурса молодежных проектов, сообщают организаторы. Итоги конкурса подвели на молодежном образовательном форуме "Таврида", где завершилась Народная смена "Вместе".

"Проект направлен на взаимодействие знатоков самобытной состязательной русской культуры с населением Тюменской области, - пояснил Николай Мельников. - Формат фестиваля с мастер-классами и соревнованиями поможет молодому поколению ближе познакомиться с русской и казачьей самобытной культурой и идентифицировать себя с ней".

В ходе официального закрытия Народной смены состоялось вручение 20 рекомендационных сертификатов на получение грантов. Всего за прошедшую неделю на суд экспертов было представлено около 80 идей.

Форум является уникальной образовательной платформой в области культуры и искусства. В этом году он проходит в шесть смен, в которых примут участие более 3 тыс. молодых архитекторов, кинематографистов, поэтов, актеров, режиссеров, музыкантов, волонтеров и менеджеров в сфере культуры и искусства из всех регионов России. Главное событие для творческой молодежи завершится 31 августа.

Организаторами Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" 2018 года является Роскультцентр при поддержке Росмолодежи.

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