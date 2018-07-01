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Тюменцы претендуют на победу в международном конкурсе детских инженерных команд

Общество, 16:32 21 июля 2018

фото ДТиС "Пионер"

Воспитанники тюменского детского технопарка "Кванториум" под руководством педагога Александра Логинова примут участие в международном конкурсе детских инженерных команд.

Ребята поборются за главный приз - 1 миллион рублей, который будет разыгран в финальном этапе конкурса в конце 2018 года в Москве. Как сообщили "Вслух.ру" в пресс-службе ДИ "Пионер", на заочном этапе команды представят работы по одной из заданных тем: "Дрон-исследователь", "Микробный Топливный Элемент", "Космическая станция", "Лабиринт", "Электронный поводырь", "Электроэнергия из звука", "Робот-рисовальщик" и "Перестройка+". Тюменские кванторианцы решили создать "Робота-рисовальщика" в оригинальной форме матрешки.

Принять участие в конкурсе могут и команды других учреждений Тюмени, заявки принимаются до 30 июля на сайте конкурса.

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