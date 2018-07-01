Лучшие выпускники проектной смены "Рацио-2018" получили дополнительные баллы для поступления в ТюмГУ

фото ТюмГУ фото ТюмГУ

Проектная школа "Рацио-2018", организованная на базе детского центра "Ребячья республика", собрала свыше 200 талантливых школьников из девяти регионов России.

За недельную смену ребята создали 37 инженерно-технических проектов. Так, школьники придумали универсальный музыкальный инструмент на основе фотоэлемента, будильник, который разбудит утром струей воды или польет цветы; изобрели механизм, увеличивающий силу мышц; систему противодействия засыпанию в особых случаях; создали робота-помощника для восстановления кисти человека после инсульта.

"Отдых и учеба в учебно-научной школе стали для меня незабываемым событием", – поделилась впечатлением школьница из Тюмени Яна Панова из команды, которая изготовила экзоскелет.

Закрытие смены "Рацио-2018" состоялось во Дворце творчества и спорта "Пионер". Лучшим из лучших ректор ТюмГУ Валерий Фальков вручил сертификаты на дополнительные 10 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в ТюмГУ, пишет "Тюменская область сегодня".