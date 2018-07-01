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Международный чемпионат по чирлидингу MOREморе пройдет в Тюмени

Общество, 18:32 21 июля 2018

фото ТюмГУ

Летний шоу-чемпионат по чирлидингу среди стантов MOREморе пройдет в День города Тюмени 28 июля.

На международный шоу-чемпионат MOREморе приедут спортсмены из 7 регионов, а также призеры и победители различных международных стантовых фестивалей и чемпионатов Беларуси. Самым ярким гостем станет спортсмен из Замбии.

Судить чирлидеров будет спортсмен команды "Storm" (чемпионы России-2018). Также в рамках шоу-чемпионата MOREморе для участников будет организован открытый мастер-класс на набережной, который пройдет под руководством приглашенного судьи и действующего спортсмена Валерии Корнеевой и организатора фестиваля, тренера команды UNITED CHEER Александра Шмонина.

Как напоминает "Вслух.ру", в День города тюменцев и гостей города так же ждут площадки по эндуро-кроссу, вейкбордингу, скалолазанию, RC Drift, велотриалу, парашютному спорту, футбольному фристайлу/PANNA, а также кроссфиту и йоге.

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