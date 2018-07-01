  • 21 июля 201821.07.2018суббота
  • USD63,4888
    EUR73,9327
  • В Тюмени 10..12 С 3 м/с ветер северный

Выпускники "Школы комиксистов" представят свои работы в конце августа

Общество, 19:32 21 июля 2018

фото организаторов Школы комиксов

В Тюмени работает "Школа комиксистов". Обучиться азам азам визуального сторителлинга могут все желающие.

По словам организатора Георгия Елаева, сейчас школу посещают люди от 10 до 30 лет. Занятия Георгий Елаев проводит совместно с Виталием Лазаренко, но иногда приглашают экспертов - художников и музыкантов. Открыть школу решили сразу после фестиваля Comic Arts Tyumen.

В конце августа учащиеся представят свои работы на выставке в МКЦ "Космос", пишет "Тюменская область сегодня".

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:24 21.07.2018Электронная очередь к врачу пользуется популярностью у жителей Тюменской области
19:32 21.07.2018Выпускники "Школы комиксистов" представят свои работы в конце августа
18:32 21.07.2018Международный чемпионат по чирлидингу MOREморе пройдет в Тюмени
18:00 21.07.201822 июля - события дня