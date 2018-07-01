Выпускники "Школы комиксистов" представят свои работы в конце августа

фото организаторов Школы комиксов фото организаторов Школы комиксов

В Тюмени работает "Школа комиксистов". Обучиться азам азам визуального сторителлинга могут все желающие.

По словам организатора Георгия Елаева, сейчас школу посещают люди от 10 до 30 лет. Занятия Георгий Елаев проводит совместно с Виталием Лазаренко, но иногда приглашают экспертов - художников и музыкантов. Открыть школу решили сразу после фестиваля Comic Arts Tyumen.

В конце августа учащиеся представят свои работы на выставке в МКЦ "Космос", пишет "Тюменская область сегодня".