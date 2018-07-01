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Помощь волонтеров требуется на праздничных площадках Тюмени

Общество, 09:33 22 июля 2018

Фото: Союз экстремальных видов спорта

Общественная организация "Волонтеры Тюмени" объявила набор помощников для работы на нескольких площадок празднования Дня города, который состоится в Тюмени 28 июля.

С 10 часов 30 минут до 20 часов требуются волонтеры на площадку "Экстрим Экспо". Здесь ждут 20 мужчин старше 16 лет. Им предстоит смонтировать пресс-волы на набережной, а также оказывать физическую помощь во время мероприятия.

На Цветном бульваре с 11 до 17 часов нужны 14 ребят старше 14 лет. Их просят помочь встречать гостей праздника, приветствовать их, выдавать листовки, воду и отвечать на вопросы.

Чтобы присоединиться к команде волонтеров, нужно заполнить электронную форму. Через 3-5 дней с вами свяжутся кураторы. Если на выбранную вами площадку набор будет закрыт, добровольцам предложат принять участие в мероприятиях на других площадках, пишет "Вслух.ру".

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