Свежий урожай капусты собрали упоровские аграрии

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Более 100 тонн ранней капусты собрали в агрофирме КРиММ. По словам генерального директора агрофирмы Геннадия Рязанова, отставание по уборке ранних сортов постепенно сходит на нет.

"Если раньше мы говорили об отставании в две недели, потом в 10 дней, то сейчас речь идет о неделе. Причина, прежде всего, в хорошей погоде, дожди пока идут вовремя, иссушающей жары нет. Так что, несмотря на позднюю посевную, шансы на достойный урожай, считаю, высокие", - пояснил он.