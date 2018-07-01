  • 22 июля 201822.07.2018воскресенье
  • USD63,4888
    EUR73,9327
  • В Тюмени 14..16 С 3 м/с ветер северный

Свежий урожай капусты собрали упоровские аграрии

Общество, 11:26 22 июля 2018

krimm.ru

Более 100 тонн ранней капусты собрали в агрофирме КРиММ. По словам генерального директора агрофирмы Геннадия Рязанова, отставание по уборке ранних сортов постепенно сходит на нет.

"Если раньше мы говорили об отставании в две недели, потом в 10 дней, то сейчас речь идет о неделе. Причина, прежде всего, в хорошей погоде, дожди пока идут вовремя, иссушающей жары нет. Так что, несмотря на позднюю посевную, шансы на достойный урожай, считаю, высокие", - пояснил он.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:52 22.07.2018Конструктор-любитель из Волгограда собрал немецкий танк StuG III
12:21 22.07.2018В Алтайском крае появился памятник варенику
11:57 22.07.2018Австралийцы будут стрелять солью в небо, чтобы спасти Большой Барьерный риф
11:26 22.07.2018Свежий урожай капусты собрали упоровские аграрии