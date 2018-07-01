На фестивале #ПАПАТУТ расскажут о влиянии гаджетов на детей

фото: #ПАПАТУТ | Тюмень фото: #ПАПАТУТ | Тюмень

Образовательные лекции с участием федеральных экспертов пройдут во время третьего семейного фестиваля #ПАПАТУТ.

Так, эксперт из Москвы Татьяна Пуйда, детский психолог и преподаватель Московского института психоанализа, прочитает для тюменских родителей лекцию "Семья: секреты гармоничных отношений".

На тему "Гаджеты и дети: необходимость или зависимость?" с участниками фестиваля на своей лекции поговорит еще один столичный спикер Александр Каплан. Он является профессором и заведующим лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Тюменских мам ждут на лекции "Модели воспитания ребенка: к кому прислушиваться, а кого игнорировать?". О том, чем руководствоваться в процессе воспитания ребенка, расскажет член Американской ассоциации игровой терапии (APT) Мария Потапова из Москвы.

"На образовательной площадке вместе с родителями обсудим культуру воспитания, развитие лидерских качеств у ребенка и многое другое. Для мам пройдут лекции о том, как остаться стильной в декрете, быть "музой" в семье. Во время образовательных программ будут работать детские площадки с волонтерами и аниматорами, так что на фестивале каждому найдется занятие по душе и интересам, — рассказала руководитель Центра пролюсирования сообществДарья Ермакова.

Подробно ознакомиться с мастер-классами образовательной программы семейного фестиваля #ПАПАТУТ можно на сайте или в группе во "Вконтакте".

Напомним, что фестиваль #ПАПАТУТ пройдет в Тюмени 5 августа, пишет "Комсомольская правда -Тюмень".