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Акция "Летний лагерь - территория профориентации" продолжается

Общество, 19:24 22 июля 2018

gradepowerlearning.com

В загородных и пришкольных лагерях, а также на летних оздоровительных площадках специалисты Центров занятости проводят с ребятами профориентационные занятия, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

В течение летних каникул организуются деловые и ролевые профориентационные игры, тренинговые занятия, квесты, викторины, беседы с просмотром видеороликов о профессиях, востребованных на региональном рынке труда, встречи с представителями профессий и, конечно, экскурсии на предприятия.

Встречи проходят в групповой и индивидуальных формах в различных форматах, которые зависят от индивидуальных особенностей участников: возраста, интересов, осведомленности, активности, настроения. Так ребята из 31 школы Ишима побывали на экскурсии в пожарной части, осмотрели основное оборудование, специализированную одежду, посидели внутри пожарной машины, узнали много интересного о профессии пожарного.

Школьники из Тобольска прошли с экскурсией по местной телерадиокомпании. Камеры, режиссерские пульты, студии, софиты, микрофоны. Экскурсовод рассказал о том, как устроена центральная телевизионная аппаратная, сколько камер снимают один выпуск новостей, как выходит в эфир телепередача.

Всего в июне проведено более 100 подобных мероприятий, в которых приняли участие более 3 тыс. 600 детей.

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