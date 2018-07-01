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В Алтайском крае появился памятник варенику

Общество, 12:21 22 июля 2018

Фото правительства Алтайского края

Памятник варенику открыли на Алтае во время фестиваля вареника "Всэ будэ смачно!" в селе Романово, пишет РИА Новости.

В рамках праздника состоялись дегустации, выставка необычных вареников, игры, конкурсы, аукционы, мастер-классы и многое другое.

Открылся праздник шествием участников фестиваля в оригинальных костюмах на тему праздника. Параллельно работал "Вареничный хуторок", где отдыхающих накормили варениками с 50 разнообразными начинками. Кульминацией праздника стало открытие памятника варенику.

В прошлом году первый такой фестиваль посетили более 5 тыс. человек. Самый большой вареник фестиваля весил 4 килограмма, его длина составила 72 сантиметра. Начинкой гиганта стали картофель, лук и шкварки.

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