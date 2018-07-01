Конструктор-любитель из Волгограда собрал немецкий танк StuG III

Фото wikimedia.org Фото wikimedia.org

Энтузиаст-конструктор из Волгограда Александр Иванов собрал из подручных средств и деталей ГАЗ-71 копию немецкой самоходной артиллерийской установки StuG III. Из оригинальных – гусеницы и фары машины, пишет РИА Новости.

Хобби Иванова – создание копий боевой техники, участвовавшей в Сталинградской битве. StuG III – десятый из воссозданных макетов. До нее были Т-1, Т-6, БА-64 и другие. Сейчас умелец работает над копией танка Т-28.