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Конструктор-любитель из Волгограда собрал немецкий танк StuG III

Общество, 13:52 22 июля 2018

Фото wikimedia.org

Энтузиаст-конструктор из Волгограда Александр Иванов собрал из подручных средств и деталей ГАЗ-71 копию немецкой самоходной артиллерийской установки StuG III. Из оригинальных – гусеницы и фары машины, пишет РИА Новости.

Хобби Иванова – создание копий боевой техники, участвовавшей в Сталинградской битве. StuG III – десятый из воссозданных макетов. До нее были Т-1, Т-6, БА-64 и другие. Сейчас умелец работает над копией танка Т-28.

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