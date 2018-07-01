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24 июля - события дня

Общество, 18:00 23 июля 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на территории парковки возле администрации города (ул. Первомайская, 20, со стороны ул. Ленина) начнется торжественное открытие зарядных станций для электромобилей.

В Тюмени в 12 часов в Тюменском цирке начнется пресс-конференция ведущих артистов-дрессировщиков шоу заслуженного артиста России и Грузии Гии Эрадзе "БАРОНЕТЫ". Сбор журналистов в 11 часов 40 минут у центрального входа.

В Тюмени в 12 часов в центре "Тюмень-дзюдо" начнутся соревнования в рамках первенства России по боксу среди юношей 15-16 лет.

В Тюмени в 15 часов на стадионе СК "Строймаш" (СДЮСШОР "Прибой", ул. Индустриальная, 49-а) начнется церемония награждения победителей в рамках традиционного турнира по мини-футболу среди дворовых команд на Кубок главы администрации города.

В Тюмени пройдет заседание коллегии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Этот день в истории:

В 1021 году на Руси был освящен храм в честь благоверных князей Бориса и Глеба - первых российских святых.

В 1901 году пущен первый рижский электрический трамвай. Маршрут пролегал по главной улице города - Александровской - от Александровского моста до Александровских ворот.

В 1938 году изобретен растворимый кофе.

В 1993 году опубликовано сообщение Центрального Банка России о прекращении хождения купюр советского образца и их обмене в установленный срок. Силу стал иметь только новый российский рубль.

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