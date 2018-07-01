Тюменские поисковики примут участие в общероссийской экспедиции "Марш памяти"

Фото Тюменского областного поискового центра Фото Тюменского областного поискового центра

Поисковики из Тюменской области впервые примут участие в Общероссийской военно-мемориальной экспедиции "Марш памяти", посвященной годовщине Битвы за Ленинград, сообщает Тюменский областной поисковый центр.

С 28 июля по 10 августа участники Марша пройдут строевую, физическую, тактическую, огневую подготовки, лекции по истории Великой Отечественной войны, Красной Армии, основным направлениям работы поисковых отрядов.

Ключевым мероприятием станет Марш памяти по местам боевых действий.

В 2018 году в рамках летнего этапа "Вахты Памяти" поисковые отряды Тюменской области проводят полевые экспедиции на территории Ржевского и Западнодвинского районов Тверской области и Чудовского района Новгородской области.

Фото Тюменского областного поискового центра Фото Тюменского областного поискового центра

Сводный поисковый отряд Тюменской области начнет работу близ дер. Спасская Полисть в составе экспедиции "Волховский фронт. Чудово", которая пройдет с 10 по 24 августа. Вторым этапом, с 25 августа по 13 сентября, для поисковиков станет экспедиция в Ржевском районе Тверской области.

Поисковый отряд "Югра" (Уватский район) с 11 июля по 10 августа проводит экспедицию на территории Ржевского района Тверской области. Поисковый отряд "Кречет" из Тюмени будет работать в Западнодвинском районе Тверской области с 6 по 29 августа.

Поисковый отряд "Отчизна" из Тобольска в четвертый раз принимает участие в военно-исторической экспедиции "Аджимушкай" по установлению судеб легендарных защитников Аджимушкайских каменоломен с 21 июля по 5 августа.

Фото Тюменского областного поискового центра Фото Тюменского областного поискового центра

Итоги летней экспедиции поисковых отрядов Тюменской области подведут в сентябре.

По итогам весеннего этапа полевых работ, усилиями отрядов тюменского региона были подняты и подготовлены к погребению останки 228 бойцов и командиров Красной Армии, найдено 13 солдатских медальонов, установлены судьбы 5 солдат.