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25 июля - события дня

Общество, 17:59 24 июля 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в Аграрном университете Северного Зауралья (2 этаж, актовый зал) начнутся научно-исторические чтения "Николай Кузнецов: история подвига", посвященные 107-й годовщине со дня рождения разведчика.

В Тюмени в 14 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция директора ГАУ ТО "МФЦ" Александра Нагибина "Что такое МФЦ сегодня?".

В Тюмени в 19 часов в центре "Жемчужина Сибири" начнется открытие первенства России по триатлону.

В Тюмени в "Тюмень-дзюдо" пройдет первенство России по боксу среди юношей 15-16 лет.

Этот день в истории:

В 1826 году казнили декабристов Павла Пестеля, Сергея Муравьева-Апостола, Михаила Бестужева-Рюмина, Кондратия Рылеева, Петра Каховского.

В 1907 году русский физик Борис Розинг подал заявку на патент на "Способ электрической передачи изображений на расстояние", то есть телевидение.

В 1929 году родился писатель, кинорежиссер и актер Василий Шукшин.

В 1930 году принято постановление ЦК ВКП(б) о введении всеобщего начального обучения.

В 1973 году с космодрома Байконур запущена советская межпланетная станция Марс-5.

В 1978 году в Олдхэме (Англия) родился первый человек, зачатый в пробирке.

В 1980 году умер актер, поэт Владимир Высоцкий.

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