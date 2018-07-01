26 июля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов 30 минут на Текутьевском бульваре у памятника А.И. Текутьеву и в 11 часов на Исторической площади у камня, заложенного в честь основания города Тюмени, начнутся торжественные возложения цветов в честь празднования Дня города.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул.Осипенко, 81) начнется пресс-конференция заместителя прокурора Тюменской области Руфата Биктимерова "Итоги работы прокуратуры Тюменской области по защите прав граждан в первом полугодии 2018 года".

В Тюмени в 14 часов на верхней парковке набережной начнется обзорная экскурсия для СМИ по площадкам экстремального фестиваля "Экстрим ЭКСПО".

В Тюмени в 14 часов в малом зале тюменской городской думы (ул. Первомайская, 20) начнется круглый стол на тему противодействия идеологии экстремизма и

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.

В Тюмени в 15 часов в большом зале правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45, 3 этаж) начнется торжественный прием, посвященный Дню работника торговли.

В Тюмени в 17 часов 30 минут начнется торжественное открытие благоустроенной дворовой территории по ул. Станционной, 14, 14-а, 16-а, приуроченное к празднованию 432-летия Тюмени.

В Тюмени с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 47-35-34 пройдет прямая линия Росреестра по вопросам в области геодезии и картографии.

В Тюмени в ЦОП "Тюмень-дзюдо" пройдет первенство России по боксу среди юношей 15-16 лет.

В Тюмени в центре "Жемчужина Сибири" пройдет первенство России по триатлону.

В Ишиме в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Артиллерийская, 23, 2 этаж, конференц-зал) начнется пресс-конференция "Обеспечение противопожарной безопасности на территории Ишима и Ишимского района. Итоги противопаводковых мероприятий. Проведение профилактической операции "Вода - безопасная территория".

В Ишиме в центре занятости населения (ул. Непомнящего, 94) пройдет профориентационный видеолекторий о профессиях IT-сферы.

В с. Шорохово Исетского района пройдет чемпионат Тюменской области по рыболовному спорту.

В р.п. Голышманово в кафе "De Novo" (ул.Садовая, 86а) пройдет встреча Job-кафе "Дороги которые мы выбираем".

Этот день в истории:

В 1887 году в Варшаве выходит первый учебник эсперанто (на русском языке).

В 1951 году во время раскопок в Новгороде обнаружена первая берестяная грамота.

В 1989 году 24-летнему американскому студенту Роберту Моррису предъявлено обвинение в создании и запуске компьютерного вируса.

В 1990 году в США принят закон, запрещающий дискриминацию лиц, зараженных СПИДом.

В 1978 году датский исследователь У. Петерсон обнаружил самую северную землю - остров Одак (в 706 км от Северного полюса).