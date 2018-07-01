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Тюменцев приглашают на кинопросмотр фильма Стивена Спилберга

Общество, 08:29 26 июля 2018

Фото "Моей территории"

Поклонников творчества Стивена Спилберга приглашают на кинопросмотр картины "Первому игроку приготовиться". Мероприятие пройдет 27 июля в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти,1), начало в 18 часов 30 минут, сообщили в мультицентре.

Фильм погрузит зрителей в мир видеоигр и культуру 80-х годов. Благодаря проработанной компьютерной графике и спецэффектам у каждого возникнет желание углубиться в мир электронных игр и создать своего аватара.

После просмотра фильма гостей ждет лотерея, для участия необходимо быть внимательным зрителем. Пять обладателей счастливых билетов получат призы.

Вход на просмотр кинокартины свободный. Необходима предварительная регистрация.

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