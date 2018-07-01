Тюменских фотографов приглашают на международный конкурс "Русская цивилизация"

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Старт II Международного фотоконкурса "Русская цивилизация" объявило Федеральное агентство по делам национальностей России.

Задача конкурса - с помощью снимков показать русскую цивилизацию, переплетение культур и традиций народов.

В фотоконкурсе могут участвовать как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет из России и стран зарубежья. Загружать свои авторские снимки на сайт участники могут с 23 июля. Каждый может представить до пяти фотографий, созданных за последние пять лет, в номинациях: "Уникальная природа", "Лица и поколения", "Традиции большой страны", "Архитектура и скульптура" и "Народное творчество".

Прием работ завершится 9 сентября. Их оценит жюри, в состав которого вошли известные в России и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты и общественные деятели.

Награждение победителей пройдет в конце сентября 2018 года в Москве. Лучшие работы можно будет увидеть осенью на открытой выставке на одном из бульваров в центре столицы.

Впервые фотоконкурс "Русская цивилизация" проводился в 2017 году, тогда он собрал более 10 тыс. снимков от 1,8 тыс. участников из 28 стран мира. Огромный интерес фотоконкурс вызвал за рубежом. Снимки присылали фотографы не только из России, Беларуси и Украины, но и США, Италии, Германии, Испании, Эфиопии, Южно-Африканской Республики, Таиланда и Чили.

Отличились на фотоконкурсе в 2017 году и тюменские фотографы. Так, Сергей Русанов занял третье место в номинации "Традиции большой страны".