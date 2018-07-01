Компания "Талан" запустила мобильное приложение для клиентов

Фото "Талан" Фото "Талан"

Забронировать квартиру в новом жилом комплексе "Intellect-квартал" компании "Талан" теперь можно, даже не вставая с дивана. Российский девелопер объявил о запуске приложения для мобильных устройств, которое будет действовать во всех городах присутствия компании. Удобный, интуитивно понятный интерфейс позволит без труда пройти путь от выбора жилья до его приобретения.

С помощью мобильного приложения вы сможете получить полную информацию о строящихся жилых комплексах: изучить инфраструктуру, подобрать подходящую планировку квартиры, посмотреть актуальные цены. Забронировать квартиру и отследить статус бронирования теперь также можно онлайн, без звонков и визитов в офис продаж. Чтобы держать покупателей в курсе важных событий, в приложении предусмотрен раздел специальных акций и мероприятий – можно будет вовремя узнавать о выгодных предложениях и получать приглашения на "Дни открытой стройки".

Еще одна полезная функция приложения — отправка презентации с подробной информацией о вашем будущем доме одним кликом. Вы оцените, насколько это удобно, когда захотите показать свою будущую квартиру родителям, которые живут в другом городе, или мужу, находящемуся в командировке.

Это далеко не полный перечень опций мобильного приложения Талан. В ближайшем будущем вы сможете отслеживать план-график строительства дома и наблюдать за ходом строительства с помощью видеотрансляции. Также, благодаря опции виртуальной реальности, вы получите возможность в деталях рассматривать будущую квартиру у себя дома вместе с семьей.

Использование мобильного приложения не будет ограничено периодом выбора и покупки квартиры. В дальнейшем, с его помощью жильцы новостроек компании "Талан" смогут управлять системой "Умный дом", над внедрением которой работают специалисты по инновациям, использовать систему "Консьерж – сервис", с помощью которой жильцы смогут передавать данные со счетчиков, оплачивать счета за квартиру, делать заявку на гарантийные замечания, вызывать нужного мастера.

ВНИМАНИЕ! Только до конца августа забронируйте квартиру через Мобильное Приложение и получите скидку 0,5%. Подробная информация в отделе продаж по телефону: 283–434.

Проектная декларация и прочая правовая документация опубликована на сайте девелопера.

Компания "Талан-Тюмень" реализует в областном центре проект "Intellect-квартал". Это жилой комплекс домов разного уровня: от 7 до 18 этажей, построенных по монолитно-каркасной технологии. Комплекс находится в экологически чистом районе города —

Тюменской слободе, и в нем есть все, что необходимо для комфортной жизни. Закрытый двор без машин с современными детскими и спортивными площадками, свой сквер, дизайнерские холлы, более 50 планировок квартир на любой вкус и кошелек от 28 до 106 квадратных метров, а также технологичная "начинка" двора и квартир с системой управления умный дом.

План застройки квартала включает три очереди строительства. Первая очередь — 8 подъездов на 507 квартир — начало строительства в 2018 году, готовность - в первом квартале 2020 года.

Соб. инф.