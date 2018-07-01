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27 июля - события дня

Общество, 17:54 26 июля 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов у Аграрного университета Северного Зауралья начнется церемония возложения цветов к бюсту разведчика Николая Кузнецова. В 15 часов в актовом зале университета начнется круглый стол "Неизвестные факты из жизни разведчика Николая Кузнецова и версии его гибели".

В Тюмени в 13 часов 30 минут в центре молодежного инновационного творчества "ФабЛаб ТюмГУ" начнет работу четвертая инженерная школа Maker Schoоl 2018.

В Тюмени в 14 часов в ДК "Нефтяник" им. В.И. Муравленко начнется торжественный прием, посвященный Дню города.

В Тюмени в 18 часов 30 минут в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется просмотр картины Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться".

В Тюмени в ЦОП "Тюмень-дзюдо" пройдет первенство России по боксу среди юношей 15-16 лет.

В Тюмени в центре "Жемчужина Сибири" пройдет первенство России по триатлону.

В Тюмени в центре "Ребячья республика" пройдет XII спартакиада оздоровительных лагерей Тюменской области.

В Тюмени в центре "Аванпост" начнется четвертая смена "Старая застава" ОСПЛ "Ратники".

В с. Успенка в центре культуры и досуга "Родник" (ул. Коммунаров, 1) пройдет игра студенческих команд КВН Тюменского района.

В с. Шорохово Исетского района пройдет чемпионат Тюменской области по рыболовному спорту.

Этот день в истории:

В 1147 году, как указывает повесть "Сказание об убиении Даниила Суздальского и начале Москвы", была основана Москва.

В 1827 году в России было учреждено первое страховое общество.

В 1836 году в честь победы русского воинства в Отечественной войне 1812 года в Москве заложен храм Христа Спасителя.

В 1918 году в России выпущен первый советский государственный фильм - "Сигнал" режиссера Александра Аркатова.

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