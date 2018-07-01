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Тюменцев приглашают на праздник мороженого

Общество, 10:01 28 июля 2018

фото: www.inmarko.ru

Ежегодный праздник мороженого пройдет в Тюмени, в День города, 28 июля. На площади Борцов Революции с 11 до 18 часов жителей города ждут увлекательные состязания, здесь же будет разыгран Кубок Пломбирного Чемпиона – семейный запас мороженого "Золотой Стандарт" - и множество других призов.

Организаторы подготовили семь игровых зон и обещают зажигательные выступления на сцене. Для получения призов необходимо получить у промоутера "Паспорт игрока", а затем, участвуя в состязаниях, получить пять наклеек. Тюменцам предлагают проверить меткость и попробовать попасть в "девятку" футбольных ворот; испытать ловкость, чеканя мяч на крутящейся платформе. На гигантском поле настольного футбола можно провести "пломбирный шар" по полосе препятствий. К участию приглашаются и семейные команды.

Отдохнуть от состязаний и подзарядиться мороженым можно будет в яркой лаунж-зоне. Здесь производитель мороженного "Золотой Стандарт" представит свой широкий ассортимент. Так, только вафельных стаканчиков будет представлено множество вариаций: от классических пломбиров, до новинок, здесь же будут "ванночки" с суфле; большие рожки. Для тех, кто любит попробовать что-то новое - пломбир в формате "сэндвич" с итальянским шоколадным печеньем.

Напомним, "Золотой Стандарт" уже третий год подряд становится победителем в независимой экспертизе Росконтроля, которая оценивает качество, безопасность и натуральность продукта. По данным тестирования независимой организации "Золотой Стандарт" был назван качественным и безопасным пломбиром, это настоящий пломбирный чемпион.

Праздник мороженого пройдет в Тюмени на площади Борцов Революции с 11 до 18 часов 28 июля.

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