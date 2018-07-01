28 июля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в региональном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Семья" (пр. Геологоразведчиков, 14а) начнется рабочее совещание с участием председателя общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Андрея Коченова.

В Тюмени в 10 часов на Цветном бульваре (у цирка) начнется Парад колясок.

В Тюмени в 11 часов на Цветном бульваре начнется семейный праздник "Город детства".

В Тюмени в 12 часов на Площади 400-летия начнется официальное открытие праздничной программы, посвященной Дню города.

В Тюмени в 12 часов на площади Солнца начнется городской фестиваль "Пикник книг на площади Солнца".

В Тюмени в 12 часов на ул. Дзержинского начнется "Хлебный базар" и Народное гуляние "Тюмень мастеровая".

В Тюмени в 12 часов в центре "Тюмень-дзюдо" (ул. Валерии Гнаровской, 1) начнутся финальные бои первенства России по боксу.

В Тюмени в 13 часов на набережной начнется открытие фестиваля экстремальных видов спорта "Экстрим ЭКСПО".

В Тюмени в 13 часов в зоне отдыха заречных микрорайонов начнется национальный праздник "Сабантуй".

В Тюмени в 14 часов на сквере Комсомольский начнется международный фестиваль уличных театров "Сны улиц".

В Тюмени пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню города.

В Тюмени в ЦОП "Тюмень-дзюдо" пройдет первенство России по боксу среди юношей 15-16 лет.

В с. Шорохово Исетского района пройдет чемпионат Тюменской области по рыболовному спорту.

В п. Московский Тюменского района на кордодроме СК "Московский" пройдет открытый Кубок Тюменской области по авиамодельному спорту.

Этот день в истории:

В 1586 году сэр Томас Хэрриот привез в Европу картофель.

В 1851 году впервые в мире было сфотографировано (запечатлено на дагерротипе) полное солнечное затмение.

В 1862 году в штате Монтана (США) найдено золото, что вызвало золотую лихорадку.

В 1858 году отпечатки пальцев были впервые использованы для идентификации личности.

В 1900 году Луи Лэссинг (Коннектикут, США) придумал гамбургер.